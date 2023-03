Rotonda della discordia a Pirri, l'idea di via Vesalio non piace ai cittadini

Ancora non è stata realizzata ma già non piace a tanti cittadini che, imperterriti, chiedono che vengano ripristinati i vecchi sensi di marcia in via Poerio e nelle arterie limitrofe. Ma la scelta sembra oramai definitiva e irremovibile: “La sicurezza dei pedoni e degli automobilisti prima di tutto” spiega il presidente della commissione viabilità Riccardo Cabras.

È di qualche mese fa l’istituzione del senso unico di circolazione nelle vie Poerio, Monteleone, Cillocco, Cadeddu, Dei Nuraghi e Melis per le problematiche al transito veicolare e pedonale considerate le dimensioni delle carreggiate stradali che, con il doppio senso di circolazione, non consentivano la sosta su entrambi i lati della strada ed erano prive di marciapiede. Nonostante ciò, le auto erano quotidianamente parcheggiate, creando problemi anche ai bus cittadini e ai pedoni che, con pericolo e difficoltà, si avventuravano per queste vie. “Questa è stata la priorità della scelta, non c’è la possibilità di un parcheggio limitrofe a questo quartiere” per poter accontentare tutti, sia i residenti che i tanti viaggiatori che lamentano una maggiore percorrenza per raggiungere Cagliari. “A me come ai residenti della zona – spiega C.F. – avete creato un disagio incredibile obbligandomi a riversarmi negli ingorghi di piazza Italia e via Vesalio con un aumento significativo della percorrenza per andare verso Cagliari. Una cosa chiedo a nome di tutte le persone alle quali avete creato disagio: ripristinate la circolazione come era prima della modifica”. Per attenuare il problema è in corso il progetto per la realizzazione di una rotatoria in via Vesalio che consentirà di effettuare l’inversione di marcia in sicurezza ma, a detta di alcuni residenti, non cambierà tanto la situazione attuale. Insomma, si ascoltano i pareri di tutti per capire al meglio le problematiche e cercare di reperire le soluzioni più adeguate che, per il momento, “sacrificano” i viaggiatori che si devono recare a Cagliari a favore di una carreggiata, meglio percorribile, a senso unico.