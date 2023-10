Rotatoria de S'Acqua Cotta a Villacidro, quasi ultimate le strade di accesso ai parcheggi

Un’opera tanto attesa e che sta prendendo finalmente forma: troppi gli incidenti mortali che hanno caratterizzato l’incrocio che collega numerosi centri del Medio Campidano e che permette di raggiungere Villasor e il Sulcis Iglesiente. La realizzazione di una mega rotatoria ammortizzerà decisamente i rischi di scontri tra le vetture anche se l’arma migliore, per combattere la lunga scia di sangue che ha macchiato l’asfalto inesorabilmente, è e rimarrà una guida prudente. “Attualmente, l’impresa sta creando le strade di accesso al parcheggio, che saranno raggiungibili tramite la SS 293 per Vallermosa e la SS 196 per Villasor, con accessi situati a una distanza minima di 150 metri dalla rotatoria. Questo renderà l’accesso al parcheggio sterrato molto più agevole e sicuro, eliminando l’attuale accesso, che non è conforme alle normative” spiega Sollai. Attualmente “gli escavatori stanno lavorando per rimuovere lo strato superficiale delle nuove strade laterali e sono a buon punto i lavori per la realizzazione dei cavalcafossi per l’accesso alle nuove strade. Questi sono solo i primi passi; a seguire, verrà costruita la sovrastruttura delle strade tipo macadam utilizzando il materiale di cava”.

Una volta completate le due strade laterali, l’attuale accesso al parcheggio verrà definitivamente chiuso. Successivamente, inizieranno i lavori per realizzare gli allargamenti necessari per i bracci di ingresso alla rotatoria, per poi procedere con la realizzazione dell’isola centrale e delle opere accessorie, come barriere e illuminazione.

Un invito da parte del primo cittadino a “moderare la velocità e a prestare la massima attenzione quando percorrete quell’incrocio”.