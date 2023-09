Rosy e Carla hanno detto sì: a Cabras celebrata la prima unione civile

Cabras

Le spose hanno scelto la spiaggia di Mari Ermi per il loro gran giorno

A Cabras è stata celebrata la prima unione civile. A officiare la cerimonia, questa mattina, è stato il sindaco Andrea Abis, che ha unito ufficialmente due donne coronando il loro sogno. Entrambe originarie di Cabras, le spose hanno scelto una fra le più suggestive sedi messe a disposizione dal regolamento comunale, quella di Mari Ermi, nota per lo spettacolare scenario della sabbia di quarzo e il mare cristallino del Sinis.

Circondate da amici e parenti, Rosy e Carla, hanno detto sì e si sono scambiate gli anelli che suggellano la loro unione.

“Oggi è una giornata importante per Cabras, nella quale si celebra concretamente la libertà dei diritti civili delle persone unite dall’amore a prescindere dal genere”, ha dichiarato il primo cittadino, Andrea Abis. “È un evento ricco di significato e mi congratulo con voi perché siete state cittadine esemplari nel determinare con coraggio la vostra scelta, so che non è stato facile ma ce l’avete fatta. Sono sicuro di esprimere il sentimento di tutta la comunità di Cabras augurandovi tanta fortuna e una felice e lunga vita insieme”.

Le unioni civili sono riconosciute grazie alla legge n. 176 del 2016, che riconosce pieni diritti e doveri alla coppia formata da persone dello stesso sesso. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Come succede nei matrimoni, anche nelle unioni civili le persone che si legano sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Lunedì, 25 settembre 2023