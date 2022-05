Rossoblù in serie B, la delusione di Solinas: “Grande tristezza, il Cagliari torni subito in A”

“Grande tristezza”. Così il presidente della Regione Christian Solinas commenta la retrocessione del Cagliari in serie B. L’amaro finale di Venezia-Cagliari di ieri sera, con Joao Pedro e compagni che hanno fallito una clamorosa occasione per restare nella categoria più importante, ha spezzato il cuore rossoblù di tantissimi tifosi sardi. Nel mirino dei tifosi il presidente Tommaso Giulini e gli altri dirigenti la campagna acquisti flop, il mancato accordo con Nainggolan e il valzer degli allenatori. Al coro dei delusi si è unito anche il governatore: “La speranza che il Cagliari”, ha aggiunto Solinas, “spinto da una meravigliosa tifoseria, possa immediatamente rialzarsi e tornare subito in A”.