(Adnkronos) - Il conto alla rovescia è ormai iniziato e a Ravenna cresce l'entusiasmo per un appuntamento destinato a lasciare il segno. Ronaldinho si prepara infatti a tornare protagonista sul terreno di gioco, con una presenza che promette di trasformare una normale giornata di campionato in un evento fuori dall'ordinario. Il campione brasiliano, arrivato in Romagna grazie all'intuizione del presidente Ignazio Cipriani, non si limiterà al ruolo di testimonial del club: nell'accordo con la società c'è anche la promessa di disputare almeno una partita. L'occasione è ormai definita. Domenica 15 novembre, alle 17.30, allo stadio Benelli andrà in scena Ravenna-Forlì, derby romagnolo valido per il campionato di Serie C. Una sfida già ricca di significati sportivi, che avrà inevitabilmente un protagonista in più: l'ex stella di Barcellona, Milan e Paris Saint-Germain.

Per rivedere Ronaldinho impegnato in una gara ufficiale bisogna tornare indietro fino al 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense. Da allora sono trascorsi undici anni, ma adesso il fuoriclasse verdeoro è pronto a vivere una nuova esperienza sul campo. In vista dell'appuntamento, il brasiliano dovrebbe prendere parte anche ad alcuni allenamenti insieme ai suoi nuovi compagni, con almeno due sedute previste con il gruppo. Resta da capire quale sarà il suo effettivo impiego contro il Forlì: possibile una partenza dalla panchina, con l'ingresso nel corso della partita, ma non è esclusa neppure una presenza dal primo minuto. La curiosità è naturalmente enorme. Il Ravenna si presenta all'appuntamento da seconda forza del campionato, impegnato nella rincorsa alla vetta occupata dallo Spezia. Ma questa volta gli occhi degli spettatori saranno puntati soprattutto sul numero 10 brasiliano, campione del mondo nel 2002 e vincitore della Copa América con la Seleção.

L'arrivo di una leggenda del calcio mondiale ha avuto inevitabili conseguenze anche sul fronte della biglietteria. Il Ravenna ha pubblicato le tariffe per assistere alla partita, con prezzi differenziati in base al settore dello stadio e alle fasce d'età. Per le curve si va dai 20 ai 30 euro, per arrivare fino ai 120 euro per la Tribuna coperta. Una politica di prezzi che riflette l'eccezionalità dell'appuntamento e l'attenzione mediatica generata dal ritorno in campo del campione brasiliano.

L'operazione Ronaldinho rappresenta per il Ravenna molto più di un semplice innesto d'immagine. Il progetto voluto da Ignazio Cipriani punta a dare visibilità nazionale e internazionale alla società romagnola, con l'ambizione di far crescere il club anche fuori dal rettangolo verde. Per accogliere il pubblico atteso in occasione del derby è stata inoltre realizzata una tribuna temporanea da 1.800 posti, dedicata proprio al fuoriclasse brasiliano e denominata R10. L'intervento consentirà allo stadio Benelli di arrivare a una capienza complessiva di circa 7.000 spettatori. Domenica, dunque, non ci sarà soltanto un derby da giocare e una classifica da migliorare. Ci sarà soprattutto il ritorno di uno dei calciatori più spettacolari della sua generazione, pronto a regalare al pubblico romagnolo un'apparizione che difficilmente passerà inosservata. Per chi non sarà sugli spalti, la partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.