Romanico in Sardegna, la Fondazione pronta a formare le guide turistiche

Santa Giusta

Nei prossimi giorni un incontro per la definizione della proposta da presentare alla Regione

Un programma formativo sul Medioevo e il Romanico sardo, destinato alle guide turistiche. Se ne parlerà martedì prossimo, 13 giugno, in un incontro tra la Fondazione Sardegna Isola del Romanico e l’Argts, l’Associazione regionale delle guide. L’appuntamento è per le 17 nei locali dell’Open Space, in via Giovanni XXIII 370 a Santa Giusta.

“L’incontro, frutto di una convenzione di collaborazione firmato tra le parti nei mesi scorsi, nasce per una esigenza condivisa proprio in occasione del congresso annuale dell’associazione”, spiega Antonello Figus, presidente della Fondazione.

Su proposta di Figus, il progetto è stato approvato all’unanimità dal CdA e dall’assemblea dei sindaci, che l’hanno voluta inserire tra i progetti finanziati dall’Assessorato regionale alla Cultura nel programma di attività 2023. La stessa proposta è stata poi condivisa con il Comitato tecnico scientifico della Fondazione, che ha risposto positivamente anche all’idea di far partecipare in qualità di docenti esperti delle due Università di Cagliari e Sassari, della Soprintendenza, dell’Ufficio dei beni culturali ecclesiali della CES e del CNR.

“Il progetto di formazione sarà presentato alle guide turistiche, che potranno emendarlo con richieste di specifici temi da inserire nel programma, e fare proposte sul periodo di attuazione del progetto, così come su giorni e orari che possano consentire a un maggiori numero di guide la partecipazione alle lezioni, completamente gratuite”, chiarisce Figus. “Fra i temi del corso ci saranno lo studio del periodo giudicale, il Romanico e la sua specificità sarda, il messaggio teologico del Romanico, ma si parlerà anche di marketing turistico e di comunicazione culturale, senza dimenticare le attività di restauro che hanno caratterizzato nei secoli il patrimonio romanico dell’Isola”.

“Sarà una occasione per accrescere le conoscenze sul Medioevo sardo, attingendo alle informazioni ed ai dati scientifici in maniera univoca e altamente qualificata, con l’obiettivo di fornire al visitatore appassionato di Romanico una informazione lineare e omogenea, come premessa sull’inquadramento storico, per poi entrare nelle specificità delle diverse chiese”, conclude Antonello Figus.

In Sardegna sono censiti oltre 150 monumenti romanici, distinti tra cattedrali, basiliche, monasteri, chiese parrocchiali e campestri, che regalano all’Isola una cornice monumentale unica e straordinaria nel suo genere. Un modo diverso per conoscere la Sardegna, con la sua storia, il suo paesaggio, le sue tradizioni religiose, attraverso un turismo lento ricco di spiritualità e di sostenibilità.

Sabato, 10 giugno 2023