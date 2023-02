"Roma colonia della Sardegna" ora è anche in inglese - Sardegna

"Roma colonia della Sardegna" in sardo e ora anche in inglese. L'opera di Bartolomeo Bèrtulu Porcheddu, tra storia, linguistica e archeologia, è stata tradotta nella lingua di Shakespeare da Maria Antonietta Meloni e in sardo dallo stesso Porcheddu. Il progetto, realizzato interamente in Sardegna, è stato ideato con l'intento di divulgare la civiltà sarda nel mondo. Il testo è strutturato in 12 capitoli ed è composto da 452 pagine. I riferimenti bibliografici sono riportati a piè di pagina con 1250 note, che citano fonti di autori antichi e pubblicazioni di scrittori moderni. Più di cento sono le immagini che fanno da cornice al volume.

L'autore parla della stretta relazione fra Roma e Sardegna sottolineando il ruolo dell'Isola - anche di supremazia - nel Mediterraneo antico, dal Neolitico alla fine del Bronzo. Porcheddu in questa opera conferma il ribaltamento della posizione "marginale" della Sardegna, mettendola invece al centro della storia del Mediterraneo e del mondo occidentale. Secondo l'autore la Sardegna non è stata colonizzata da Roma. Ma, al contrario, le origini di quella che diventerà la capitale dell'impero sono legate alla storia di tre tribù provenienti dalla Sardegna. Nel volume tanti riferimenti bibliografici e fonti egizie, greche, latine e sarde che vanno dagli inizi della civiltà neolitica nel Mediterraneo alla fine dell'Impero romano.

Fonte: Ansa Sardegna