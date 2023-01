Roma, auto si ribalta nella notte: morti cinque ragazzi in via Nomentana

Tragedia nella notte a Roma, cinque ragazzi sono morti in un grave incidente alle porte della capitale. Alle 2.30 a Fonte Nuova, su via Nomentana, l’auto su cui viaggiavano in sei si è ribaltata uccidendo tre ragazzi, Paolo Valerio, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, e due ragazze Flavia Troisi e Giulia Sclavo di 18 e 17 anni, tutti di Fonte Nuova. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, estraendo dai resti della Fiat 500 distrutta il sesto passeggero ancora in vita, Leonardo Chiapparelli, residente a Guidonia Montecelio, subito trasportato in ospedale Sant’Andrea in codice rosso, e attualmente in prognosi riservata. Secondo i primi rilievi dei carabinieri di Mentana la vettura, su cui viaggiavano in sei, prima è andata a sbattere contro un palo della luce, situato in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall’ufficio postale di Fonte Nuova, quindi è rimbalzata un albero, poi si è ribaltata diverse volte. Quattro delle cinque vittime sono morte sul colpo, mentre una delle ragazze è deceduta al Policlinico Umberto I all’alba, dove era stata trasportata d’urgenza. La Procura di Tivoli ha posto sotto sequestro l’auto e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti. Le salme si trovano nell’obitorio di medicina legale della Sapienza, sui corpi saranno disposte le autopsie sui corpi dei cinque giovani. “Erano tutti ragazzi del comune, tra i 17 e i 22 anni, tutte famiglie conosciute, lo sgomento è forte. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino, abbiamo già messo le bandiere a mezz’asta”. Così il sindaco di Fonte Nuova (Roma) Piero Presutti.