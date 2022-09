Rogo nel Montiferru 2021, 3 mln per imprese agropastorali - Sardegna

Via libera definitivo della Giunta regionale ai 3 milioni di euro di indennizzi destinati agli agricoltori e agli allevatori che hanno subito danni alle scorte a causa degli incendi che si sono verificati tra il 23 e 30 luglio del 2021 in Sardegna, in particolare nell'area del Montiferru.

Gli indennizzi sono previsti per i danni subiti per le perdite delle scorte morte (foraggi e mangimi) e vive (animali), quindi per i capi bovini, equini, ovini e caprini a causa dell'incendio, per lo smaltimento delle carcasse, per ogni alveare distrutto, per la perdita di ogni ape regina e per i capi allevati, in base al fabbisogno di foraggio, mangime e altri alimenti, per un massimo di tre mesi.

Con un'altra delibera sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione, da parte dell'Agenzia Agris, del progetto di attività di recupero e ripristino degli oliveti del Montiferru danneggiati dagli incendi del luglio 2021 e per interventi di miglioramento e tutela del germoplasma olivicolo autoctono, per i quali erano stati già stanziati 1.150.000 euro.

"Ora dobbiamo accelerare al massimo i tempi per l'erogazione degli aiuti - dice l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia - Le nostre aziende agricole e zootecniche hanno già pagato pesantemente gli effetti di questa grave emergenza e si trovano oggi ad affrontare anche i contraccolpi di una crisi internazionale che sta provocando un aumento fuori controllo dei costi di produzione".



