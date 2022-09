Tre squadre dei vigili del fuoco di Oristano con le autobotti stanno cercando di avere ragione del gigantesco rogo che sta devastando un capannone pieno di balle di fieno all'interno del centro ingrasso della Cooperativa Produttori ad Arborea.

Il rogo è divampato poco prima di mezzogiorno. Le fiamme potrebbero essere partite dai pannelli solari dell'impianto fotovoltaico che si trovava sul tetto del capannone, ma ancora non ci sono certezze.

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano che stanno cercando di spegnere il rogo prima che si propaghi ad altre strutture.



Fonte: Ansa Sardegna

