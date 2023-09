Rogo a Oristano: il precedente, due anni fa in fumo 30 anni di storia della Pro loco

Oristano

Un incendio distrusse il magazzino

Due anni fa un precedente nello stabile dell’ex mattatoio di via Rockfeller a Oristano, dove oggi è divampato un grande rogo.

Ad aprile del 2021 era andato in fumo il capannone adibito a magazzino della Pro loco cittadina, bruciando 30 anni di storia dell’associazione.

L’incendio aveva praticamente distrutto tutta la struttura, tetto compreso. La Pro loco all’interno custodiva scenografie, tribune, impianti di amplificazione e fari d’illuminazione della Sartiglia estiva e tutte le attrezzature necessarie per realizzare manifestazioni. Il materiale conservato nel capannone non era coperto da assicurazione.

Il capannone era stato dato in comodato d’uso alla Pro loco dal Comune almeno 30 anni prima, quando ancora nella struttura non erano presenti le famiglie Rom. Successivamente era stata sistemata negli ex locali del mattatoio una prima famiglia e poi pian piano altre famiglie si erano insediate.

Giovedì, 28 settembre 2023