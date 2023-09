Rogo a Oristano: il Comune cerca casa ai Rom. Appello alla solidarietà

Oristano

La consigliera del Pd, Maria Obinu: “Hanno perso tutto e servirà l’aiuto di tutti”

Anche il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna è arrivato in via Rockefeller, dove un grave incendio ha distrutto l’insediamento della comunità Rom di Oristano.

Il primo cittadino è stato accompagnato alcuni dirigenti comunali, per verificare la situazione.

L’amministrazione, con l’aiuto degli uffici competenti, è al lavoro per trovare un alloggio per gli sfollati. Si sta cercando una sistemazione d’emergenza negli alberghi.

La parte in muratura della struttura di via Rockefeller, è stata compromessa e non sarà possibile una operazione di manutenzione.

Il sindaco Sanna ha anche fatto sapere che l’edificio non si potrà buttare giù: “E’ vincolato dalla Soprintendenza”, ha spiegato il primo cittadino, dopo un colloquio con il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri.

Intanto la consigliera comunale del Pd, Maria Obinu ha lanciato un appello per un aiuto immediato alla comunità Rom: “Hanno perso tutto, avranno bisogno del sostegno di tutti”.

