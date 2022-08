Siamaggiore

Appuntamento il 3 settembre all’anfiteatro comunale nel segno della solidarietà



Nel 2014 si era deciso di mettere la kermesse in pausa, ma durante lo scorso inverno è tornata la voglia di riprovarci e di mettersi in gioco. Ora è tutto pronto per l’edizione 2022 di Rock4Life, lo storico concerto di beneficienza a Siamaggiore, in programma sabato 3 settembre. Due gli ospiti della musica sarda contemporanea che saliranno sul palco dell’anfiteatro comunale: Balentia e Reverendo Jones, da sempre amici della manifestazione.

Artisti che a Siamaggiore hanno già dato il loro contributo in maniera rilevante, con una produzione musicale propria e di livello elevato alle spalle: sono questi i motivi che hanno spinto gli organizzatori a invitarli nuovamente a Rock4Life.

L’evento, organizzato quest’anno dalla Consulta giovanile di Siamaggiore e dal Rock4Life Team, con il patrocinio del Comune di Siamaggiore, mirerà a istituire un fondo sanitario gestito dal Comune, destinato ai cittadini in difficoltà economiche che hanno bisogno di cure mediche.

Entrambi i gruppi invitati vantano un ricco curriculum. I Balentia, alfieri dell’hip hop in lingua sarda, sono stati recentemente premiati per i 25 anni di carriera. Hanno alle spalle oltre 600 concerti in tutta Europa, quattro album di inediti e svariati singoli che hanno ispirato tutto il movimento rap sardo. La loro musica affronta varie tematiche sociali e da sempre hanno mantenuto un’identità ben definita nel panorama musicale regionale.

Reverendo Jones, che ha infiammato due passate edizioni di Rock4Life, proporrà al pubblico un repertorio composto da inediti che, in maniera irriverente, affrontano temi di vita quotidiana puramente sarda. Sarà accompagnato da una band formata dai migliori musicisti cagliaritani, che doneranno alle sue canzoni grande qualità.

La storia di Rock4Life nasce nel luglio 2008 da un gruppo di amici musicisti, che diedero vita al progetto e alla prima edizione a fine settembre. Invitati i migliori musicisti dell’Oristanese, per uno spettacolo che voleva raccogliere più di 2.000 firme per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di un amico musicista colpito da una malattia rara, in seguito visitato da un luminare in materia.

Da qui in avanti è una progressione entusiasmante di artisti e di grande solidarietà: in sette edizioni, i ragazzi di Rock4Life hanno collaborato con ANIAD Sardegna, ASGOP, AISM, Dynamo Camp, Associazione Sindrome di Crisponi, Reparto Tumori infantili Ospedale di Cagliari, Ail, Fibrosi Cistica.

Mercoledì, 31 agosto 2022