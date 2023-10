Rock in Contea: la band The Wild Eyed conquista la 12ª edizione

Oristano Un successo di pubblico e performance indimenticabili in una serata dedicata al batterista Antonello Cocco La dodicesima edizione del Rock in Contea è giunta al termine e ha incoronato i suoi vincitori: a conquistare la finale sono stati i The Wild Eyed da San Nicolò d’Arcidano. I quattro finalisti si sono affrontati sul palco a suon di musica sabato scorso 7 ottobre davanti a un pubblico entusiasta proveniente da tutta la Sardegna. Assieme ai The Wild Eyed, che possono vantare la selezione alla 35ª edizione di Sanremo Rock altri tre gruppi: gli Zero Pelo da Oristano, band storica di Oristano degli anni ’90 che ha trovato in Rock in Contea la scintilla per una riunione dopo 30 anni di inattività; The Wrestlers, giovanissimi musicisti di Bonarcado, veterani della sfida dal 2019, anno nel quale il batterista aveva appena 10 anni; e i cagliaritani Factory Kids, alla loro prima esperienza alla Contea, ma molto apprezzati a livello nazionale e in Irlanda, tanto da essersi guadagnati delle menzioni in importanti riviste giornalistiche specializzate. L’ultima serata è stata dedicata ad Antonello Cocco, storico batterista dei Barrittas: nel corso della serata il presidente dell’ACR Contea ha ricordato sul palco l’amico scomparso, suscitando l’emozione del pubblico, che si è profuso in un lungo applauso per omaggiare questo grande artista stimato e amato dalla città di Oristano. La finale è stata solamente l’ultimo atto di un’edizione che ha visto sul palco il talento di tantissimi musicisti provenienti da tutta l’Isola, sfidarsi sera dopo sera per conquistare l’agognata vittoria.

I gruppi. Hanno raggiunto la semifinale Johnny and the Revelators da Oristano, veterani del Rock in Contea che hanno dovuto purtroppo ritirarsi; i Polluzioni Spontanee da Guasila con delle esibizioni memorabili; e i Radiones da Mogoro, nuovo volto della sfida, hanno mancato la finale per un punto. Poi ancora i Loudstation da Capoterra carichi di energia e i Whisper of a white bullet con un repertorio giudicato intrigante da pubblico e giuria. A sognare la vittoria sono stati gli A-regeneration da Oristano, formazione immancabile dal 2021 capitanata da Gianluca “Tobi” Contini, storico cantante heavy metal oristanese conosciuto per la profondità dei suoi testi e per la sua sconfinata cultura nell’ambito del rock e dell’heavy metal; i Midnightmares da Capoterra, musicisti esperti e maturi che hanno contribuito alla ricchezza e dversità della Fase 1; i Thanit da Macomer, band imperdibile per le doti canore liriche della cantante e l’intesa tra i suoi componenti; e infine i Rock Sound, un duo si giovanissimi classe 2011, composto da basso e voce e batteria e voce. Quest’ultimo ha portato il pubblico tra i ricordi delle edizioni passate essendo figlio d’arte del vincitore del 2016.

La Giuria. A giudicare i gruppi in gara dei grandi esperti, quali Fabio Montis, Simone Murgia, Federico Casu e Patrick Abbate. Liutaio e musicista solanese, Montis ha diretto la giuria con competenza e passione per la terza edizione consecutiva. Artista visivo e redattore dei contenuti nurachese, Murgia è il responsabile della comunicazione di ACR Contea cura la direzione artistica di Rock in Contea dal 2022. Oristanese, ma di stanza a Los Angeles per i suoi numerosi impegni, Abbate Musicista, produttore musicale e organizzatore dell’evento singolo più importante dell’estate oristanese, il “Patrick & Friends”, consolidato evento ormai di respiro internazionale che non necessita di presentazioni ulteriori. Infine Federico Casu, esperto nel noleggio di attrezzature per lo spettacolo, ha fornito una preziosa prospettiva tecnica. L’evento. Il contest per musicisti e produttori di musica originale è sempre più inclusivo e sostenibile. “Rock in Contea va ben oltre la semplice competizione musicale”, spiegano gli organizzatori dell’ACR Contea, con il presidente Luca Pinna, la vicepresidente Anna Troncia e Simone Murgia, segretario, direttore artistico e redattore del reparto comunicazione. “L’obiettivo principale dell’Associazione Contea è di creare una rete solida tra artisti e addetti ai lavori per promuovere e supportare la cultura rock in Sardegna”. “Ogni partecipante, indipendentemente dal risultato, beneficia della visibilità e delle opportunità offerte dal progetto, che sono in costante fase di miglioramento misurabile anno dopo anno”, hanno concluso. “L’Associazione infatti sta anche lavorando su un database online che verrà pubblicato sul sito della Contea (qui il link ) e che sarà, oltre che un importante contributo di natura storica e culturale, anche un importante strumento di promozione per tutti i partecipanti, grazie anche al supporto di benefici messi a disposizione dai sostenitori del progetto e dagli strumenti che le grandi aziende mettono a disposizione per promuovere o supportare le attività senza scopo di lucro”.

La dodicesima edizione è stata ricca di novità. “Il passo avanti più significativo è stato il sostegno dalla Fondazione di Sardegna”, hanno illustrato dall’ACR Contea. “Per la prima volta, l’Associazione Contea ha vinto il bando della Fondazione di Sardegna. Questo rappresenta un miglioramento fondamentale che aprirà nuove opportunità per ampliare la rete delle professionalità coinvolte e aumentare significativamente l’impatto dell’iniziativa a livello regionale, in particolare nell’ambito della produzione e promozione della musica leggera e rock”. “Altro elemento la presenza di un giudice d’eccezione come Patrick Abbate, che dal 2023 è diventato ufficialmente un collaboratore di Rock in Contea, offrendo volontariamente la prestazione di giurato nel corso della Finale. La sua presenza ha notevolmente arricchito la qualità già alta della giuria ed ha gettato delle solide basi per future collaborazioni di grande qualità in futuro”, hanno continuato. “Nonostante un minor numero di iscritti rispetto al 2022, l’andamento delle votazioni ha mostrato un aumento generale della qualità dei partecipanti”, hanno aggiunto. “ La percentuale di formazioni che disputano la loro prima edizione è in costante aumento. Questo è un segno evidente di un ritorno di popolarità per il genere rock e del fatto che sempre più musicisti creatori di musiche e testi stanno optando per una visione originale e creativa della musica, oltre a indicare che l’offerta musicale è diffusa, varia e di qualità, nonché destinata, se adeguatamente supportata a migliorare nel tempo”. È grande la soddisfazione degli organizzatori per un’edizione memorabile. “Rock in Contea è stato un grande successo sia per il grande pubblico accorso per il livello qualitatitivo delle esibizioni”, hanno concluso. “Un ringraziamento particolare va al Comune di Oristano, nostro principale collaboratore dal 2022, e alla Fondazione di Sardegna, il nostro principale sostenitore dal 2023. L’Associazione Contea è profondamente grata per il sostegno ricevuto ed è già impegnata nella progettazione dell’edizione 2024 nella quale già si parla di interessantissime ma ancora segrete novità. ACR Contea intende partecipare anche quest’anno al bando della Fondazione e naturalmente rinnovare la proposta per il ruolo di partner principale al Comune di Oristano per l’edizione 2024”

Fonte: Link Oristano