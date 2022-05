Roberto Taccori è un fantasma, ricerche rafforzate sulla Sella del Diavolo: utilizzati droni e cani

Un fantasma da ormai due giorni. Roberto Taccori, 47enne di Quartu, è sparito nella zona tra Marina Piccola e la Sella del Diavolo lunedì mattina. Dopo una notte di ricerche a vuoto, aumentano le squadre di ricercatori. I Vigili del fuoco, tra Calamosca e la Sella, hanno piazzato una postazione di comando avanzata. In azione la squadra “4A” del distaccamento portuale, il nucleo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con i droni, l’unità cinofila regionale e la squadra speleo alpino fluviale per raggiungere le zone impervie. Lo stanno cercando via terra e via mare, il quarantasettenne. In campo anche i carabinieri, per tutta la notte impegnati con gli elicotteri dotati dei visori notturni.

Taccori ha bisogno di prendere delle medicine, ogni giorno, in seguito a un infarto che l’aveva colpito un anno fa. Ora dopo ora cresce l’ansia di tutti i suoi parenti, che sin dagli istanti successivi alla sparizione dell’uomo hanno notato che aveva lasciato a casa il cellulare e i documenti.