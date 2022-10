Rivoluzione traffico auto e pedoni a Pirri - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - L'Amministrazione comunale di Cagliari ha stabilito, per le caratteristiche della viabilità e del traffico giornaliero, di intervenire in via Poerio con alcune modifiche dei sensi di marcia con regolamentazione della sosta, dando così riscontro alle esigenze manifestate dai residenti della zona. Le nuove disposizioni saranno operative da lunedì 31 ottobre 2022.

Le vie interessate dalle nuove regole sulla viabilità sono: Monteleone, Cillocco, Cadeddu, dei Nuraghi, Efisio Melis, Poerio, Murat, Maroncelli, Cosenz e San Felice.

Le modifiche apportate prevedono l'istituzione di sensi unici di circolazione e divieti di sosta con rimozione in modo da rendere il traffico più scorrevole e migliorare la sicurezza dei pedoni.

"Verrà realizzata una nuova segnaletica e per questo sarà opportuno procedere con prudenza sino al termine dei lavori che si concluderanno entro la giornata di lunedì 31 ottobre - spiega il Comune - Il dettaglio degli interventi, la pianta aggiornata e l'ordinanza di viabilità n. 1733/22 che descrive puntualmente tutte le novità sono disponibili in allegato". (ANSA).



