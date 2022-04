Scatta la rivoluzione accanto al mercato civico di Quartu. Via Umberto I diventa quasi tutta a doppio senso, in particolare tra via Venezia e via Eligio Porcu. A deciderlo il Comune e la polizia Municipale, che “hanno ritenuto necessario intervenire per migliorare la fluidità della mobilità veicolare nel centro cittadino in considerazione dell’alto flusso di traffico. Per garantire la sicurezza e limitare quanto più possibile il rischio di intralci e incidenti si è deciso di apportare modifiche alla viabilità nella via Umberto I, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Venezia”. Niente più senso unico, auto su due corsie e addio a tre parcheggi: “Saranno inoltre istituiti l’obbligo di fermarsi e dare precedenza, con segnaletica verticale e orizzontale, all’intersezione con piazza Venezia e il divieto di fermata lungo il margine destro della via Umberto I, sempre in direzione piazza Venezia, nel tratto compreso tra il civico 15 e il civico 13. Per garantire il doppio senso di circolazione nella via Umberto I verranno soppressi 3 parcheggi liberi presenti lungo il margine destro della via Umberto I in direzione di piazza Venezia, tra i civici 15 e 13, con contestuale istituzione del divieto di fermata nello stesso tratto di strada”.

Ancora: “Nello stesso tratto, a ridosso del muro perimetrale dell’Istituto comprensivo statale 2 Regina Margherita rimarrà il percorso pedonale protetto”

