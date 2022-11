Riva compie 78 anni, gli auguri del Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - Gigi Riva compie oggi 78 anni e il Cagliari lo celebra con una pagina sul sito web.

Non solo. Proprio oggi nel capoluogo sardo ci sarà la prima del film a lui dedicato "Nel nostro cielo un rombo di tuono" del regista Riccardo Milani.

"Con oltre 200 reti è stato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Cagliari - si legge sul sito del club sardo -. In rossoblù ha vinto per ben tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A; eroe tra gli eroi, fu il trascinatore di quella squadra che nella stagione 1969-70 fece l'impresa conquistando uno storico Scudetto, il primo di un Club del sud. In azzurro: campione d'Europa nel 1968, vice campione del Mondo a Messico '70, miglior marcatore nella storia della Nazionale con 35 reti in 42 partite.

Numeri e record eccezionali che già basterebbero da soli per raccontare Luigi Riva da Leggiuno: ma la grandezza del campione travalica tutto ciò e, generazione dopo generazione, lo consegna al Mito. Un attaccante con il dono di far emozionare tutti gli appassionati di calcio: i gol in acrobazia, di testa, al volo, sfidando le leggi della fisica. Quel sinistro al fulmicotone: "un rombo di tuono" che squarciava l'aria e accompagnava la palla in rete. L'uomo: esempio di orgoglio, fierezza, tenacia, lealtà. Arrivato a Cagliari poco più che ragazzino, è diventato simbolo di un intero popolo. Un totem per tutti i sardi che - nell'Isola e nel Mondo - nel giorno del suo settantottesimo compleanno gli si stringono attorno e lo festeggiano con affetto. A chent'annos, Gigi!". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna