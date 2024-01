Tutti in fila, dietro le transenne, per l’addio a Gigi Riva. È lunghissima la coda per salutare Rombo di Tuono. Prima del popolo rossoblú l’omaggio della squadra con in testa mister Ranieri. Allenatore e giocatori hanno portato e deposto mazzi di fiori, insieme al presidente Giulini. Presente anche il sindaco Truzzu: “Gigi ci mancherà, noi siamo nati in Sardegna e lui ha scelto di essere sardo”, ha detto, commosso, il sindaco. Ha parlato anche capitan Pavoletti: “Siamo vicini al dolore della famiglia di Gigi, è stato prezioso per il Cagliari, anche prima della vittoria di Bari e del ritorno in A”.

Una battuta è arrivata anche dal presidente Giulini: “Oggi voglio parlare e invitare all’unione, c’è poco altro da dire in una giornata triste come questa”.