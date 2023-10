Ritrovato in montagna l’operaio di Forestas disperso da ieri

Cronaca Vigili del fuoco, volontari e forestali mobilitati per tutta la notte

La postazione di coordinamento delle ricerche allestita dai Vigili del fuoco

Orgosolo

Molto stanco e disidratato, ma in buone condizioni: dopo una notte di ricerche, vigili del fuoco e volontari hanno ritrovato l’operaio dell’agenzia Forestas che era scomparso ieri a Orgosolo, nella zona di Sa Senepide.

L’uomo ha 61 anni. Ieri sarebbe dovuto rientrare al cantiere forestale intorno alle 13. Dopo qualche ora di ritardo, i compagni di lavoro si sono preoccupati, temendo che potesse aver avuto un incidente, e hanno dato l’allarme.

Le ricerche sono partite in serata, in una zona del Supramonte piuttosto impervia. I vigili del fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato per coordinare il lavoro di diverse squadre, anche con forestali e volontari. A disposizione due cani e due droni.

Per tutta la notte nessuna traccia del disperso, ma all’alba le ricerche sono ripartite in condizioni migliori e poco dopo le 8,30 l’operaio è stato avvistato e soccorso.

Le sue condizioni di salute erano buone, ma per prudenza è stato portato con un elicottero del 118 all’ospedale di Nuoro, per accertamenti.

Sabato, 14 ottobre 2023

