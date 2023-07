Ritrovato il corpo del 19enne Angelo Seeruttun

La tristissima storia del 19enne Angelo Seeruttun, il cui corpo è stato ritrovato questa mattina nel Lago di Bracciano. Il giovane era scomparso giovedì pomeriggio dopo un tuffo dal pedalò in compagnia della mamma e della sorella.

Angelo è stato riconosciuto subito dai genitori , chiamati dai vigili del fuoco che lo hanno ritrovato.

In tanti si sono mobilitati per ritrovare il 19enne, come anche il nucleo sommozzatori per cercare in profondità e gli elicotteri, e questa mattina è avvenuta il tragico ritrovamento.