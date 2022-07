Ritrovato dopo 4 giorni il giovane sardo sparito da Londra: “Derubato da un gruppo di ubriachi”

Giacomo Zappino, il giovane cameriere di Sorso sparito da Londra, sta bene. Il ragazzo, come spiega a Casteddu Online la sorella, non dava sue notizie da quasi quattro giorni: “È stato rapinato da un gruppo di inglesi ubriachi, tra loro c’era anche un uomo. Gli hanno preso tutti i soldi e lui ha avuto difficoltà a mettersi in contatto con noi”. Zappino doveva prendere il volo per Bologna e, poi, un aereo per tornare in Sardegna dai suoi genitori. Il timore dei suoi cari era che potesse essergli capitato qualcosa di brutto. E in effetti, stando alla testimonianza della sorella, così è stato.

“Giacomo sta bene, sto per partire per raggiungerlo. È tornato a Leeds, non vediamo l’ora di poterlo riabbracciare e riportare in Sardegna”.