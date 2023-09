Ritrovato dopo 10 anni grazie a Chi l’ha visto, aveva lasciato delle lettere d’addio. La moglie: “Non voglio contattarlo”

Un caso di scomparsa che vede il suo risvolto grazie anche al lavoro prezioso della redazione della storica trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli.

Adamo era scomparso 10 anni fa, quando nel lontano 7 luglio 2013 lascia delle lettere d’addio e si perdono le sue tracce. L’uomo era rappresentante di articoli casalinghi a Imola. Le lettere, in cui Adamo esprimeva la volontà di farla finita, erano state ritrovate dai carabinieri 4 giorni dopo la scomparsa ed erano indirizzate a sua moglie Raffaella e ai genitori. Il motivo di tanta angoscia era un debito definito “pericoloso” che l’uomo aveva contratto. Le ricerche erano cominciate subito, fino alla svolta di ieri sera. Adamo infatti non è morto ma vive in Grecia, come confermato dalla trasmissione di Rai3. Raffaella è stata moglie di Adamo per 15 anni e dalla loro unione sono nate due figlie. I due al momento della scomparsa si erano già separati.

“Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma. 10 anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre”, ha detto ieri sera Raffaella mentre per Cristina Golinucci, presidente di Penelope Emilia Romagna “poteva dirle semplicemente che voleva cambiare vita”.