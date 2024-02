Ritrovati i Giovani Giuseppe e Karol nella Chiesa sconsacrata di Santa Lucia: ricevevano cibo e acqua dagli amici

Nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia, sono stati ritrovati i due giovani di cui non si avevano notizie dal 25 gennaio, identificati rispettivamente con i nomi di Giuseppe Contini e Karol Canu. Le autorità competenti, tra cui la Polizia di Stato e i Carabinieri, avevano già da diversi giorni informazioni precise sulla loro presenza a pochi chilometri dalla città gallurese.

Stando a quanto emerso dalle indagini in corso, i due ragazzi, spaventati dalle conseguenze di un evento misterioso, si erano allontanati da Olbia il 25 gennaio. La natura di questo evento è attualmente al vaglio della Polizia di Stato e della Procura dei Minori di Sassari, impegnate nel chiarire le circostanze che hanno portato alla fuga di Giuseppe e Karol.

Durante il periodo di assenza, i due giovani hanno ricevuto aiuto, soprattutto in termini di cibo e acqua, da altri coetanei presenti nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia, una situazione che ha destato l'attenzione delle autorità competenti.

L'avvocato Ivano Iai, rappresentante legale della madre di Giuseppe Contini, ha espresso la sua gratitudine a nome della signora Elisabetta Loriga. L'avvocato ha dichiarato: "La signora Loriga desidera ringraziare la Polizia di Stato e i Carabinieri di Olbia, così come il pubblico ministero della Procura di Tempio Daniele Rosa, per il servizio pubblico encomiabile svolto durante le ricerche. Un ringraziamento sentito è esteso anche agli organi di informazione che hanno mantenuto alta l'attenzione sul caso, sensibilizzando le comunità locali e al Dott. Giovanni Carta per la sua preziosa attività di ricerca durante questi dieci giorni interminabili."

Il ritrovamento di Giuseppe e Karol rappresenta un momento di sollievo per le famiglie coinvolte, e la comunità esprime solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dai media nel contribuire al loro recupero.

