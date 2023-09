Ritrovata la 14enne scomparsa tre giorni fa: "Sta bene, ora torniamo a casa"

Una storia a lieto fine quella della 14enne scomparsa 3 giorni fa da Monterotondo, in provincia di Roma. Ore di angoscia per la famiglia che aveva fatto appelli anche attraverso i social per ritrovare la ragazzina, che era in un appartamento vicino L’Aquila. È il Sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, a scriverlo su Facebook: “Buone notizie, F.G. è stata ritrovata e la sua famiglia è già in viaggio per riportarla a casa. Una bella notizia che mi è stata confermata poco fa dal papà. Ti aspettiamo a Monterotondo!”

La felicità per averla ritrovata è stata espressa anche dalla mamma della ragazzina: “Ritrovata. Ringrazio tutti dal profondo del cuore, siete stati fantastici. Grazie, grazie, grazie”.

Quando la madre, giovedì scorso, ha allarmato le forze dell’ordine e poi ha sporto denuncia, era già chiaro che si trattasse, fortunatamente, di un allontanamento volontario e da lì sono partite le ricerche per capire dove potesse essere andata e soprattutto da chi. Grazie agli appelli social e televisivi, in cui il padre aveva spiegato che non c’era altro di preoccupante se non le solite incomprensioni tra genitori e adolescenti, la vicenda si è conclusa nel miglior modo possibile.