Ritorna il festival di poesia a Seneghe nonostante i tagli - Notizie

Ritorna il festival di poesia a Seneghe nonostante i tagli

Il taglio dei finanziamenti pubblici - a parte i 9mila euro messi a bilancio dal Comune di Seneghe, non ferma il Cabudanne de sos poetas. Il festival internazionale di poesia, nonostante le difficoltà, resiste. La 19/a edizione si terrà dal 26 agosto al 2 settembre tra Sa Prentza de Murone e il Campo della Quercia.

Cinquanta gli ospiti, tra cui Franco Buffoni, Daniela Pes (fresca vincitrice del premio Tenco), la cilena Carmen Yanez, lo spagnolo Juan Vincente Piqueras, Maria Edgarda Marcucci, Gherardo Colombo, Marco Martinelli, Nanni Falconi, Tomaso Tiddia, Diletta D'angelo, Francesco Ottonello, Gianmario Villalta, Giuliana Pala, Stefania Marongiu, Piero Marongiu.

Ventotto gli appuntamenti tra versi, musica, arte, dibattiti su temi attuali legati al territorio, da mattina a notte attorno al filo conduttore "Abitare i paesi": ripartire dai luoghi della cultura per ricostruire il tessuto sociale e urbano". Tema che sarà affrontato in una tavola rotonda.

Al Cabudanne anche la mostra di Salvatore Sechi, pittore di Sarule, in arte "De Gonare". "La nostra associazione è uno dei partner anche del bando Borghi vinto dal Comune lo scorso giugno. Si pensava di dare una stabilità al festival con una programmazione triennale grazie a questi fondi, 280mila euro in tre anni. L'amministrazione comunale ha invece deciso di stralciare la prima annualità del progetto e si riserva di decidere per i prossimi due anni - spiega Luca Manunza, presidente dell'associazione culturale Perda Sonadora che organizza il festival e direttore artistico -. Chiesto l'accesso agli atti è emerso che è stato stralciato perché risultiamo nella graduatoria dei fondi regionali, da cui siamo invece stati esclusi. Per questo chiediamo il reintegro del progetto a Comune e ministero della Cultura".

Per la rassegna letteraria si è mossa dunque la macchina della solidarietà. "Il Cabudanne si terrà grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, ai seneghesi, amici e amiche del festival, autori e autrici - aggiunge Manunza - e alla collaborazione con Entula e Liberos, il festival Propagazioni e Bimbi a Bordo".

Chiusura il 3 settembre con una cena sociale d'autore, con lo chef Pierluigi Fais del ristorante Josto di Cagliari.

Fonte: Ansa Sardegna