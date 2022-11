Ritorna il ciclismo a Quartu, via al rilancio del Velodromo - Sardegna

Ciclismo nel rispetto della tradizione. Ma anche concerti, manifestazioni e spettacoli. Approvato il progetto esecutivo per i lavori di ripristino del Velodrono di Quartu per un importo complessivo di 1 milione e 55mila euro.

Il piano di rilancio della struttura prevede il recupero funzionale delle piste e il rifacimento delle tribune, con la creazione di postazioni dedicate a spettatori diversamente abili.

Previsto anche il recupero degli spogliatoi e dell'infermeria.

Si provvederà inoltre al rifacimento dei bagni e della tribuna stampa e al potenziamento degli impianti elettrici.

La realizzazione dell'intervento di "Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena" era stata originariamente finanziata con 950mila euro stanziati all'interno del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana.

Le risorse sono state incrementate con un aumento di spesa di 105mila euro, reperito dall'avanzo libero di Bilancio-conto capitale.

Fonte: Ansa Sardegna