Arborea

Al primo posto il mezzo di Matteo Costella, guidato e decorato da Alessio Zedda

Dopo due anni di pandemia, si è tornati a pensare in grande per la festa del Santissimo Redentore ad Arborea. Quest’anno, le celebrazioni si sono svolte in una forma più estesa, paragonabile alle cerimonie pre-Covid.

Sono stati ben 42 i trattori che hanno sfilato alla processione che ha accompagnato la statua del Cristo per il centro del paese, tutti addobbati per la festa con fiori, nastri e utensili della tradizione. Provenivano quasi tutti da Arborea, mentre una minoranza dai centri dell’Oristanese. Presenti alla sfilata, anche alcuni modelli datati.

Partiti da via Paolo Ferraris e indirizzati per le vie di Arborea dal comitato organizzatore della festa, i trattori hanno chiuso il corteo dei fedeli, aperto dal parroco di Arborea don Silvio Foddis e dal Redentore, a bordo di un rimorchio trainato da un piccolo trattore.

Al termine della sfilata, i trattori sono arrivati in piazza Maria Ausiliatrice, dove si è celebrata la messa all’aperto. Rispetto agli anni scorsi, il percorso è stato accorciato per le temperature troppo alte.

Dopo la messa, una giuria di esperti del comitato ha premiato i trattori meglio decorati. Il primo premio, una bicicletta offerta dal comitato, è stato assegnato al mezzo agricolo di Matteo Costella, guidato e addobbato da Alessio Zedda.

«È la prima volta che sfilavo”, ha raccontato Zedda. “Ho progettato tutto in due settimane, non mi aspettavo di vincere – commenta emozionato Alessio Zedda, giovane di San Nicolò d’Arcidano – sono molto contento di essere stato premiato per tutto il lavoro che ho fatto».