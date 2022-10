Ritorna a Quartu il "Moon Arts Film Festival" - Sardegna

Il Moon Arts Film Festival torna a Quartu per la seconda edizione, con una tre giorni ricca di appuntamenti e di prime visioni all'ex Convento dei Cappuccini e a Flumini, nel locale Centro Servizi.

La rassegna, ideata e promossa da Moon Arts Produzioni con la direzione artistica del regista quartese Jo Coda, si ispira alla "lettura dei tempi", sposando ogni anno un tema diverso: l'edizione 2022 è incentrata sulla tematica della "resistenza" in senso lato. Resistenza alla malattia, alla perdita di qualcosa o qualcuno di molto caro, al dolore fisico e morale.

Ingresso libero e gratuito.

Si inizia il 20 ottobre dalle 19 alle 21:30 presso la Sala degli Affreschi, Ex-Convento dei Cappuccini con il film "Xavier" (Regia: Giovanni Coda, Anno 2017/ITA/USA/Durata 8') e a seguire con ""La storia di una lacrima" (Regia: Giovanni Coda, Anno 2021/ITA/Durata 75'), entrambi pluripremiati. Il corto Xavier proietta subito lo spettatore nella dimensione drammatica di un attentato terroristico. Un poliziotto perde la vita. Sogni infranti, aspettative di pace senza risposta. Ma l'odio non troverà spazio. Dialogo e tolleranza, l'unica soluzione. "La storia di una lacrima" è un film ispirato al libro "Ocean Terminal" di Piergiorgio Welby. "Quando un malato terminale decide di rinunciare agli affetti, ai ricordi, alle amicizie, alla vita e chiede di mettere fine ad una sopravvivenza crudelmente 'biologica', io credo che questa sua volontà debba essere rispettata ed accolta con quella pietas che rappresenta la forza e la coerenza del pensiero laico".

Per l'occasione dell'apertura del Festival, il 20 ottobre oltre al regista Giovanni Coda sarà presente parte di cast e troupe di entrambi i film.

Questa la programmazione prevista per il 21 ottobre 2022 dalle 19:00 alle 21:00 presso il Centro Servizi Flumini, via San Giovanni 5 "Le invasioni barbariche" (Regia: Denys Arcand, Anno 2003/Canada-FR/Durata 99'): Al capezzale di Remy, malato terminale, accorrono tutti quelli che hanno fatto parte della sua vita. L'uomo è intenzionato a risolvere alcuni problemi nei rapporti tra le persone che ama, prima di poter morire in pace.

"Due destini" (Regia: Enrico Pau-Andrea Lotta, Anno 2013/ITA/Durata 13'): Il 28 febbraio 1943, durante i bombardamenti su Cagliari, i destini di alcuni bambini e ragazzi si incrociarono. Dopo nulla fu più come prima, rimasero devastazione, morte e dolore.

Fonte: Ansa Sardegna