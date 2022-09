Ritorna a Cagliari il Festival letterario Emilio Lussu - Sardegna

Ritorna a Cagliari il Festival Premio Emilio Lussu, giunto all'ottava edizione. In programma sei giornate di appuntamenti dal 30 settembre al 5 ottobre. In calendario incontri con autori, reading letterari, laboratori di scrittura e di promozione della lettura, partecipazione delle scuole. Riconoscimenti a Paolo Colagrande, Mauro Tetti, Adriano Prosperi e Marco Galli. E premio alla carriera a Paco Ignacio Taibo II.

Quartier generale sarà la Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita, previsto anche il coinvolgimento delle scuole.

Il primo ottobre sarà premiato con la fronda d'alloro per la narrativa edita Paolo Colagrande. Menzione speciale narrativa giovani, invece, per Mauro Tetti e premio saggistica edita ad Adriano Prosperi.

Per la narrativa a fumetti edita, il primo premio andrà a Marco Galli. Il Premio Lussu alla Carriera sarà assegnato allo scrittore, giornalista, saggista ed attivista politico spagnolo, naturalizzato messicano, Paco Ignacio Taibo II.

Il 2 ottobre un'intera giornata sarà dedicata al "V convegno internazionale di studi su Emilio Lussu". Uno speciale omaggio sarà tributato al poeta cantautore Piero Ciampi, così come il 5 ottobre, nel centenario della nascita, al poeta Bartolo Cattafi.

Tra le numerose iniziative c'è spazio per un dialogo tra il cinema e la letteratura, con la proiezione dei cortometraggi vincitori della XI edizione "BookCiak Azione! 2022 in tour" tratti alla letteratura. La manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale L'Alambicco in collaborazione con La Macchina Cinema, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il contributo della Regione e del Comune di Cagliari, il partenariato dei comuni di Armungia, Elmas, Modica e Seravezza.



Fonte: Ansa Sardegna