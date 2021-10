“Aspetto ancora risposta dal Governo che sicuramente non arriverà per la vergogna di Pd e 5 Stelle ma ringrazio il generale Figliuolo e spero che continui a portare avanti un grande lavoro di trasparenza e individui eventuali responsabilità”.

“I famigerati banchi monoposto del duo Arcuri- Azzolina, almeno quelli della Ditta portoghese Nautilus, compaiono in un altro capitolo increscioso, questa volta definitivo”, riferisce ancora il parlamentare Deidda. “A novembre del 2020 accogliendo la protesta del dirigente del Liceo De Castro di Oristano, che per primo aveva rifiutato i banchi monoposto giudicati inadatti e fuori misura, ho presentato una interrogazione denunciando l’accaduto, chiedendo conto della spesa ingiustificata”.

A quanto riferisce il parlamentare Salvatore Deidda del gruppo Fratelli d’Italia, “sono stati ritirati poichè non rispettosi delle norme anti incendio con determina del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Figliuolo. Deidda domanda polemicamente: “Chi pagherà per questo spreco?”

salvatore Deidda

Fonte: Link Oristano

