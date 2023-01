Oristano

Partite oggi le modifiche sulle tratte in arrivo a Oristano e Abbasanta

Col nuovo anno l’Arst adegua le proprie corse all’orario di ingresso degli alunni a scuola. A partire da oggi, l’azienda di trasporto per alcune linee di servizio che coprono la provincia di Oristano ha adottato alcune modifiche “al fine di garantire l’arrivo in orario degli studenti”, come è specificato nel sito.

La linea 415 che passa nei Comuni di Samugheo, Fordongianus, Ula Tirso, Busachi e Abbasanta ha anticipato alle 7.05 la corsa feriale 2 Abbasanta – Fordongianus (ex ore 7.10) e alle 7.38 la partenza della corsa feriale 3 Fordongianus – Abbasanta (ex 7.43). L’anticipo garantirà l’arrivo in orario in classe agli studenti degli istituti di Ghilarza.

Per garantire la puntualità agli studenti che frequentano le scuole a Oristano, l’Arst ha modificato anche gli orari delle corse delle linee 419, 420 e 423.

In particolare, la linea 419 (Seneghe – Milis – Oristano) anticipa la partenza alle 7.05 della corsa feriale 1 Seneghe – Oristano. Anticipa di 5 minuti anche la partenza della linea 420 (Oristano – Zeddiani – Narbolia). Partirà alle 7.22, invece che alle 7.21 la corsa feriale 2 Narbolia – Oristano. Anche la corsa 1 che dal capoluogo arriva nel paese sarà anticipata alle 6.50 (e non più alle 6.55).

La corsa scolastica 5 della linea 423 (Abbasanta – Santu Lussurgiu – Milis – Oristano) sarà anticipata alle 7.31: 6 minuti in più rispetto alla vecchia partenza prevista per le 7.37.

Modifiche anche nella linea 9226 che copre Bosa, Montresta e Santa Maria. “Al fine di garantire i collegamenti scolastici a seguito dell’adozione della settimana corta da parte dell’Istituto Pischedda di Bosa”, si legge nella nota dell’Arst, “saranno modificati alcuni orari di partenza e validità dell’attuale programma d’esercizio”. La corsa feriale 1 partirà dalla stazione di Bosa alle 13.30 e la corsa 3 pentasettimanale (dal lunedì al venerdì) alle 13.30.

Lunedì, 9 gennaio 2023