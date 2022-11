Oristano

La denuncia del figlio di una paziente di Oristano

Tempi di consegna non rispettati per la consegna di panni e traverse ai pazienti costretti a letto. È la denuncia lanciata dal figlio di una donna di Oristano. “È già la terza volta che viene saltata la consegna”, spiega l’uomo. “Quando chiamiamo ci riprogrammano la data, ma non passano”.

“Se chiediamo spiegazioni ci viene risposto che ci sono problemi con il reperimento delle materie prime”, spiega ancora. “Ma noi non possiamo farne a meno”.

“L’assistenza promessa in origine non sta avvenendo”, continua l’uomo. “Siamo allo stato brado, in una provincia che sta diventando sempre più incivile”.

“Per mia madre intervengo io e acquisto di tasca”, conclude, “ma gli utenti in certe condizioni socio- economiche non sanno dove sbattere la testa”.

E sul problema era intervenuto nelle scorse settimane il consigliere regionale Michele Ciusa (M5S), dopo aver presentato una interrogazione rimasta inascoltata. Ciusa aveva raccolto le segnalazioni delle famiglie, in particolare cagliaritane, che denunciavano i ritardi nelle consegne e l’impossibilità di contattare la società appaltatrice per avere spiegazioni .

“I disagi sono identici in tutta la Sardegna”, aveva commentato Ciusa. “In precedenza i presidi venivano consegnati tramite le farmacie convenzionate, poi il sistema è stato modificato. Ma se l’obiettivo era semplificare la vita dei pazienti e dei loro familiari, è stato clamorosamente mancato. Le forniture sono ancora insufficienti e sempre in ritardo. Le famiglie si trovano costrette ad acquistare a proprie spese i panni, e in questo momento in cui il caro bollette sta divorando tutto il potere d’acquisto, non è ammissibile che i cittadini debbano farsi carico di un’ulteriore spesa che non compete loro”.

Martedì, 29 novembre 2022

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.