Busachi

Giovanni Orrù: “Una vergogna nei confronti dei paesi interni”

Un blocco stradale come gesto di protesta per difendere il diritto allo studio dei ragazzi di Busachi. È pronto a organizzarlo il sindaco Giovanni Orrù, se non arriveranno soluzioni ai disagi inflitti ai suoi compaesani più giovani, circa 25 alunni delle scuole superiori.

“Ho scritto due lettere di protesta”, spiega il sindaco, “la prima il 21 settembre e l’ultima il 4 ottobre. Le ho indirizzate sia alla direzione generale dell’Arst, sia al prefetto di Oristano, per conoscenza. Se non si risolve il problema, sono pronto a inviare una lettera in prefettura per annunciare il blocco stradale”.

I disagi riguardano tanto gli studenti che viaggiano verso Oristano quanto quelli che frequentano l’Istituto superiore di Ghilarza.

“Hanno abrogato la linea dedicata agli studenti”, spiega il sindaco di Busachi, “e i ragazzi sono costretti a prendere quello che parte da Ortueri e passa prima a Neoneli e Ula Tirso. Arriva dunque già carico e i nostri ragazzi viaggiano in piedi, nonostante il protocollo di intesa stipulato con la Regione prevede per alcune tratte con strade insidiose – tra le quali Busachi – che si debba viaggiare seduti”.

“Gli stessi gravi disagi sono vissuti dai ragazzi che frequentano la scuola a Ghilarza”, continua Giovanni Orrù. “Prendono il pullman che parte da Samugheo, ma a Fordongianus devono aspettare mezz’ora per essere portati a scuola e arrivano in ritardo”.

“Questa è l’ennesima vergogna nei confronti dei paesi interni”, accusa il sindaco di Busachi. “e in questo caso anche della scuola, che rischia di essere abbandonata dai nostri studenti. I disagi con il trasporto sono una penalità per i nostri ragazzi, ma anche per la scuola di Ghilarza, che se non ha iscrizioni rischia di chiudere”.

I proiblemi sembrerebbero legati alla carenza di mezzi: “Mi è stato detto che 40 autobus sono in officina e altri 70 ancora da immatricolare”, commenta Orrù, “ma non è possibile che ogni volta che ci siano problemi di mezzi le conseguenze le paghiamo noi”.

“I nostri ragazzi non possono alzarsi un’ora prima per arrivare a scuola e tornare a casa due ore dopo che la scuola è chiusa”, conclude il sindaco di Busachi. “Basterebbe spostare le coincidenze per evitare che i ragazzi stiano buttati per ore in strada”.

I disagi sul trasporto sono stati denunciati anche da diverse famiglie: “ I ragazzi sono costretti a viaggiare stipati come bestie, perchè devono salire sul pullman già pieno da altri studenti proveniente dai vicini paesi”, lamenta una mamma. “Non mi sembra accettabile, considerato il percorso non molto agevole e la tratta non breve. In più arrivano in ritardo a scuola, soprattutto chi frequenta le Industriali e il Liceo scientifico. Poi il rientro a casa, se si vuole viaggiare seduti, è possibile non prima delle 15.30”.

La settimana scorsa lo stesso problema era stato sollevato dalle famiglie di Curcuris, che avevano lamentato ritardi e affollamento sulla linea dell’Arst: una situazione che non è migliorata, confermano dalla Marmilla.

Venerdì, 7 ottobre 2022

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.