Risultati eccellenti per gli atleti sardi che hanno partecipato alla Coppa Italia FIWUK a Piacenza il 24 e 25 giugno

È con grande gioia che annunciamo i risultati straordinari ottenuti da tre scuole sarde di arti marziali: A.S.D.C. Accademia Culture Orientale di Cagliari, la A.S.D. Tao Chi Chuan di Selargius e la A.S.D. Youlitai Kungfu di Assemini.

Questi talentuosi atleti sono tornati a casa con un bottino di ben 12 medaglie d’oro, 2 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo. Sono stati dei veri e propri campioni sul tatami, dimostrando una tecnica impeccabile e una dedizione straordinaria.

Questi eccellenti risultati hanno consentito a sei atleti di qualificarsi per i Campionati Mondiali che si terranno in Cina: Gianluigi Bisoni, Sonia Abis, Beatrice Annis, Matteo Murenu, Ivo Zedda e Valerio Zedda. Non solo, ma altri tre atleti, Mark Secci e i gemelli Francesco e Jessica Ennas, hanno conseguito due medaglie d’oro ciascuno, mentre Luca Pierpaoli ha meritato l’argento.

Tutto il merito va anche al Gran Maestro Giancarlo Manca, che ha saputo allenare e guidare questi straordinari talenti verso il successo. È con grande orgoglio e soddisfazione che ha commentato i risultati, elogiando la costanza e la perseveranza degli atleti: “I nostri atleti sono stati fantastici in questa competizione, mancando la vittoria finale per un solo gradino sul podio.

Sono sempre tra i protagonisti di questa competizione e riescono costantemente ad ottenere un posto nella Nazionale Italiana. Sono fiero dei loro risultati e sono sicuro che si comporteranno splendidamente ai prossimi Campionati Mondiali di Chendu in Cina”.

È importante sottolineare che gli atleti saranno in grado di partecipare ai Campionati Mondiali grazie al contributo della Regione Sardegna e della Federazione Italiana Wushu Kung fu, dimostrando ancora una volta il sostegno e l’importanza che vengono dati allo sviluppo degli atleti di eccellenza.

I risultati raggiunti dagli atleti sardi sono motivo di grande orgoglio per tutta la Sardegna e per il mondo del wushu. La loro determinazione, impegno e talento li hanno portati ad essere tra i migliori atleti del mondo in questa disciplina. Non c’è dubbio che si comporteranno in modo straordinario ai Campionati Mondiali di Chendu, mettendo in mostra tutto il loro splendore e rappresentando degnamente la nostra amata Sardegna.

Congratulazioni a tutti gli atleti per i loro incredibili risultati e in bocca al lupo per i Campionati Mondiali! Siamo orgogliosi di voi e vi auguriamo ogni successo nel vostro futuro sportivo.