Ristorazione: tre offerte lavoro a San Vero Milis

Contratti a tempo determinato, candidature entro fine mese

Immagine d'archivio

San Vero Milis

A San Vero Milis nel settore della ristorazione si segnalano tre offerte di lavoro. L’azienda propone contratti a tempo determinato. La selezione ha carattere d’urgenza.

Un ristorante annesso ad albergo e aperto per cena con massimo 50 coperti (media 20/25), situato in una località marina, è alla ricerca di un cuoco capo partita. Dovrà svolgere le seguenti mansioni: preparazione cibi su ordinazione del cliente, curandone la presentazione, il condimento e la cottura; predisposizione dei menu giornalieri; ordinazione degli alimenti e dei prodotti necessari per la cucina, cura della a loro conservazione e verifica dell’igiene dei luoghi e delle attrezzature, nel rispetto delle norme in tema di sicurezza degli alimenti. Si occuperà esclusivamente delle cene.

Tempo fino al 28 agosto per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link

Lo stesso ristorante cerca anche un cameriere e un lavapiatti da inserire nel proprio staff. Per entrambi si richiede esperienza pregressa nello stesso ruolo. Dovranno lavorare solo la sera.

Tempo fino al 28 agosto per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere il primo l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link , il secondo invece cliccando qui .

Giovedì, 3 agosto 2023

