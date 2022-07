Ristorazione: tre offerte di lavoro a Bosa

Bosa Con contratti a tempo determinato A Bosa tre opportunità di lavoro nel settore della ristorazione. Si offre per tutte e tre un contratto a tempo determinato. Un ristorante-pizzeria è alla ricerca di un cameriere di sala addetto all’accoglienza dei clienti ma anche per la ricezione ordinazioni e servizio al tavolo e, infine, per la preparazione e riordino area di lavoro. Per l’annuncio completo, qui. A seguire, si ricerca un aiuto cuoco per ristorazione ambulante. Nello specifico dovrà occuparsi della preparazione di panini e fritti vari. Si richiede almeno una stagione nella mansione richiesta. Per l’annuncio completo, qui.

Infine un bed&breakfast, sempre a Bosa, è alla ricerca di un/a addetto/a alle pulizie e riordino delle camere della struttura ricettiva. Per l’annuncio completo, qui . Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro , sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Fonte: Link Oristano