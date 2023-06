Ristorazione, quattro offerte di lavoro a Cuglieri

Cuglieri

Con contratti a tempo determinato

A Cuglieri si segnalano quattro offerte di lavoro nel settore della ristorazione.

Un locale è alla ricerca di due camerieri di bar da inserire in organico. Si occuperanno di preparare e riordinare la sala e i tavoli, del servizio ai tavoli di bevande e cibi ordinati dai clienti (locali interni e giardino), ricevere le ordinazioni, pulizia dei locali (interno e giardino) e delle attrezzature, riscuotere pagamenti. Richiesta esperienza di lavoro pregressa nella mansione di almeno tre mesi.

Si offre contratto di lavoro da luglio a settembre, part time per 30 ore settimanali. Non è previsto l’alloggio. Tempo fino al 30 giugno per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Lo stesso locale cerca anche due banconieri di bar. Si occuperanno della preparazione e somministrazione di bevande calde e fredde, del servizio al banco e ai tavoli del bar, di prendere le ordinazioni, della preparazione e somministrazione di piatti semplici e della pulizia dei locali e delle attrezzature. Richiesta esperienza di lavoro pregressa nella mansione di almeno 6 mesi.

Anche qui si offre contratto di lavoro da luglio a settembre, part time 30 ore settimanali. Non è previsto l’alloggio. Tempo fino al 30 giugno per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

