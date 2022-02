Aspal

Quattro offerte di lavoro nel settore del turismo e della ristorazione tra Cabras e Cuglieri sono state segnalate dall’Aspal.

Un hotel con sede nel Sinis ricerca un addetto al ricevimento, con funzioni di front office e back office. La persona dovrà occuparsi della accoglienza clienti e assegnazione delle camere, delle prenotazioni tramite sistemi gestionali, del check in/check out degli ospiti, delle operazioni di cassa. Dovrà svolgere anche i compiti di centralino telefonico e sarà a disposizione della clientela per richieste di informazioni e chiarimenti.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione, conoscenza contabilità di base, buona conoscenza del pacchetto Office e posta elettronica, conoscenza della lingua inglese, buone capacità organizzative, disponibilità a lavorare su turni, festivi e fine settimana. Sono qualità essenziali buone doti di problem solving, empatia, cortesia e capacità di mettere il cliente a proprio agio. L’hotel offre un contratto da aprile a fine ottobre, per un totale di 7 mesi. Si propone un full time con turni. L’annuncio ha validità sino a domenica 27 febbraio.

Un ristorante con sede a Cabras ricerca un cuoco. Dovrà occuparsi personalmente della preparazione e della cottura dei cibi e della gestione della cucina in tutti i suoi aspetti. Dovrà inoltre sovrintendere all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione. Sono qualità essenziali richieste buone doti di problem solving, empatia, capacità di lavorare in team. È richiesta esperienza nella mansione di almeno 5-6 anni. Il ristorante offre un contratto da aprile a ottobre. L’annuncio ha validità sino a domenica 27 febbraio.

A Cuglieri si cerca invece un banconiere di bar. Si occuperà della gestione del banco del bar, del servizio al banco e ai tavoli del bar. In particolare, si occuperà della preparazione e somministrazione di bevande calde e fredde e di piatti semplici, della gestione della cassa e della pulizia dei locali. È richiesta esperienza di lavoro pregressa nella mansione di almeno 6 mesi. Non è previsto l’alloggio. Si offre contratto a tempo determinato. L’annuncio ha validità sino a venerdì 25 marzo.

Per il centro del Montiferru è attiva la ricerca anche per un aiuto cuoco di ristorante, con esperienza pregressa. La persona lavorerà in brigata nel reparto pizzeria e sarà impegnata nella preparazione della linea della pizzeria. Anche in questo caso il contratto offerto è a tempo determinato e non è previsto l’alloggio. L’annuncio ha validità sino a venerdì 25 marzo.

Le candidature vengono raccolte online tramite il portale regionale Sardegna Lavoro. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 12 febbraio 2022

