A Santu Lussurgiu due possibilità di impiego nel settore della ristorazione. Si offre contratto a tempo determinato.

Un ristorante cerca un aiuto cuoco da inserire nel proprio organico. Il candidato selezionato si occuperà di tutte le attività di supporto al cuoco: preparazione degli ingredienti, preparazione della linea, aiuto nella preparazione dei pasti, verifica sulla disponibilità degli alimenti.

Si richiede un’esperienza nella mansione di almeno una stagione (4 mesi). Il contratto avrà una durata iniziale di un mese, prorogabile per tutta la stagione estiva. Part time 25 ore settimanali su turni (mattina o sera). Per l’annuncio completo, qui.

Si cerca anche un lavapiatti / personale non qualificato addetto ai servizi di cucina. Si richiede attenzione alla pulizia e alle norme igieniche.

Il contratto, anche in questo caso, avrà una durata iniziale di un mese, prorogabile per tutta la stagione estiva. Part time 25 ore settimanali su turni (mattina o sera). Per l’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 30 aprile 2022

