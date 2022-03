San Vero Milis

Con contratti a tempo determinato

Possibilità di impiego nel settore della ristorazione a San Vero Milis per cinque profili diversi, con contratti a tempo determinato.

Un ristorante annesso ad un albergo in una località marina di San Vero Milis, aperto per cena con massimo 50 coperti (media 20/25), è alla ricerca di un cuoco capo partita, di un lavapiatti, di un cameriere di ristorante e di un governante in esercizi alberghieri.

Per il cuoco capo partita, si richiede esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo ricercato e disponibilità a lavorare durante la stagione estiva (da aprile/maggio a settembre/ottobre).

Richiesti tre anni di esperienza anche per la posizione di governante, che si dovrà occupare di 19 camere/appartamenti. Sono richiesti inoltre flessibilità di orario, responsabilità e discrezione.

Per l’annuncio completo, cliccare qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 26 marzo 2022

