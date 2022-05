Da quanto si apprende, il ristoratore, molto noto a Cagliari, era ricoverato in una clinica privata, dopo un periodo di ricovero in ospedale a causa del covid. Giovedì mentre si trovava in clinica si è sentito male ed è stato trasferito d'urgenza al Policlinico di Monserrato, dove poco dopo è morto. I familiari chiedono chiarezza sulle cause della morte. Il magistrato ha quindi disposto il sequestro della salma e lunedì affiderà l'incarico per l'autopsia. Solo al termine degli accertamenti medico legali si potrà avere un quadro competo e capire se dietro la morte del ristoratore ci siano eventuali responsabilità. (Ansa).

Fonte: La Nuova Sardegna

