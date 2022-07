Cagliari

Si finanziavano mettendo in palio le maglie dei rossoblu. Accuse anche per l’ex calciatore Andrea Cossu

C’è anche l’ex calciatore del Cagliari e della nazionale azzurra Andrea Cossu – dal 2018 nello staff della società – fra i 36 indagati dell’inchiesta ‘Frari’ coordinata dalla Direzione distrettuale antiterrorismo, per la quale oggi sono state eseguite 33 misure cautelari per associazione per delinquere su richiesta del sostituto procuratore Danilo Tronci, disposte dal gip Roberto Cau.

A Cossu viene contestato il concorso esterno per i rapporti di amicizia col gruppo ultrà di tifosi rossoblu ‘Sconvolts’, di cui fanno parte gli indagati: anche per lui era stata chiesta una misura cautelare, ma il gip non l’ha concessa. Gli inquirenti – come precisato in una conferenza stampa in Questura – non hanno ravvisato alcuna responsabilità della società Cagliari Calcio.

Tra loro si chiamavano ‘frari’, fratello, i tifosi riuniti nel gruppo ultrà degli ‘Sconvolts’ coinvolti nell’indagine della Procura di Cagliari. Stamane la Digos ha notificato 33 ordinanze di custodia cautelare: cinque dei 36 indagati sono finiti in carcere, 13 ai domiciliari, mentre per altri 11 è stato disposto l’obbligo di dimora e per quattro quello di presentazione all’autorità giudiziaria.

Sono state eseguite anche 37 perquisizioni, nelle quali sono stati sequestrati fumogeni, marijuana, denaro, pugnali, tirapugni, mazze da baseball e bastoni.

Il resto più grave – contestato a tutti gli indagati tranne uno – è l’associazione per delinquere finalizzato a compiere risse, violenze e minacce nei confronti delle tifoserie avversarie. Il gruppo, che si organizzava per pedinare i rivali al loro arrivo in Sardegna per mettere a segno aggressioni, si autofinanziava con lotterie che mettevano in palio maglie dei calciatori rossoblu, con la produzione di t-shirt e sciarpe col logo degli Sconvolts e anche con piante di cannabis da cui ricavavano stupefacente da spacciare.

A casa di uno degli indagati, considerato il tesoriere del gruppo, gli agenti hanno sequestrato stamane circa 53 mila euro e un registro in cui veniva tenuta la contabilità. Le indagini, durate due anni, hanno consentito di ricostruire le responsabilità di una serie di aggressioni e danneggiamenti fin dall’autunno 2018. (AGI)

Lunedì 11 luglio 2022