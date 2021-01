Rissa tra giovani pianificata sui social, sventata da Cc

Da Macerata 'spedizione' ad Ancona. 16enne con coltello 30 cm

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - Sventata ad Ancona dai carabinieri una rissa 'pianificata' sui social: un gruppo di giovani provenienti da Macerata era intenzionato a dar luogo ad una rissa ad Ancona con un'altra 'fazione' di giovani che i militari stanno cercando di identificare. Per questo gli uomini del Norm hanno compiuto un servizio mirato di prevenzione: un 16enne di Macearta aveva nello zaino un coltello da cucina lungo 31 cm e con lama di 19 cm; è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma. Per un 18enne, un 21enne e due 16enni del Maceratese sono scattate sanzioni amministrative per essersi spostati fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo. Durante i controlli, un 15 enne di Macerata è stato trovato in possesso di 17,60 gr marijuana light, occultata nella tasca della propria felpa. Il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati. (ANSA).

