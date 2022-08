Un litigio scoppiato nella spiaggia sarda di Marinella, a Olbia e sfociato, presto, in una rissa, culminata con l’accoltellamento alla schiena di un 35enne. I carabinieri di Oliba hanno fermato, con l’accusa di tentato omicidio, il trapper romano 26enne “Elia 17 Baby”, al secolo Elia Di Genova: è lui, per gli investigatori, ad aver sferrato il fendente che ha mandato un ragazzo sardo all’ospedale, curato costantemente dai medici che stanno facendo di tutto per evitargli una paralisi. Sono state alcune testimonianze, come riporta anche l’Ansa, ad avere portato i carabinieri sino al trapper, non nuovo a guai con la giustizia: nel 2021, infatti, è finito in manette per spaccio e ha avuto guai con la giustizia per una rissa avvenuta a Villa Borghese. Il ventiseienne, originario di Roma, si è già rivolto ai suoi avvocati, Gian Maria e Pietro Nicotera: c’è stato un breve colloquio telefonico e, quando ci sarà l’udienza di convalida del fermo, potranno presentare le eventuali memorie difensive.

