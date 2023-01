Abbasanta – Ghilarza

Sotto accusa alcuni giovani che hanno compiuto la maggiore età e riproposto questa deprecabile tradizione de “sa leva”

Scritte lungo le strade e anche una rissa. La brutta tradizione che si vuole ispirata alla rivalità di campanile tra i diciottenni di Ghilarza e quelli di Abbasanta, sa leva, non è mancata neanche quest’anno. Anzi per certi versi si è andati anche oltre a quanto accaduto in passato.

Alcuni giovani si sono affrontati per darsele di santa ragione, come si dice. Qualcuno ha rimediato un colpo di scopa in testa, un altro è uscito con l’occhio pesto e un altro ancora pieno di lividi. Questo, quello che si è saputo, almeno.

Le strade poi sono state riempite di scritte. Anche stavolta. Qualcuna di queste scritte davvero oltre le righe. Come quella che proponiamo in pagina e che compare ancora sino a questa sera ad Abbasanta. Una frase di tono chiaramente razzista.

Nessuna rivalità di campanile può giustificare tutto ciò.

