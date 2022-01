E’ diventato virale in pochi minuti sui social e sul web il video della lite furibonda fra studentesse, a fine mattinata, all’uscita dall’istituto alberghiero di Sassari. Una ragazza di 16 anni è stata violentemente colpita da una sua coetanea con un tirapugni, sotto lo sguardo a tratti persino divertito delle loro compagne di scuola che, invece di bloccarle, le hanno filmate per poi diffondere il video sui social network. Come previsto e prevedibile, il video ha raggiunto immediatamente decine di migliaia di persone. Sull’episodio sono ora in corso indagini da parte della polizia per cercare di indentificare le due ragazze protagoniste della rissa, in particolare quella che si è scagliata con il tirapugni, considerata arma bianca e dunque vietata.

L'articolo Rissa e botte col tirapugni fra due ragazze 16enni, il video è virale sui social proviene da Casteddu On line.