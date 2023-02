Rissa davanti a un ristorante, per due anni dovrà stare lontano dai locali pubblici

Cagliari

Daspo urbano per un giovane arrestato dalla polizia

Per due anni non potrà entrare e non potrà neppure avvicinarsi – tra le 19 e le 7 del mattino – a tutti i pubblici esercizi e i locali di pubblico trattenimento della provincia di Cagliari. Dopo una furiosa rissa davanti a un ristorante sul lungomare Poetto, il questore di Cagliari ha firmato per il giovane arrestato dalla polizia un divieto di accesso alle aree urbane (conosciuto come Daspo urbano).

Due pattuglie della Squadra Volante erano intervenute dopo la segnalazione di una rissa davanti a un locale, partita da un litigio per motivi banali. Tra le persone coinvolte avevano individuato un giovane visibilmente ubriaco che aveva colpito un’auto con un calcio e poi aveva aggredito sia il proprietario sia gli agenti che cercavano di fermarlo.

Alla fine era scattato l’arresto per i reati di lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il Tribunale di Cagliari aveva convalidato il provvedimento, imponendo al giovane anche l’obbligo di presentazione in Questura.

Dopo il rapporto trasmesso dalla Divisione Polizia anticrimine, il questore ha ritenuto che quella condotta violenta in orario notturno, in una zona particolarmente frequentata soprattutto da giovani, avesse comportato un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica, e per questo sarebbe stato necessario un ulteriore provvedimento a carico del responsabile.

