Rissa alla stazione, i carabinieri arrestano tre giovani

Iglesias

Uno era stato ferito e ha tentato di fuggire dal Pronto soccorso

Una telefonata al 112 ieri sera ha segnalato una rissa alla stazione ferroviaria di Iglesias. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato tre giovani: due di Iglesias e un immigrato algerino che negli ultimi mesi è stato protagonista di diverse aggressioni a bordo di autobus di linea.

Gli arrestati iglesienti sono un ventitreenne disoccupato, noto per altre vicende giudiziarie, e un diciannovenne ugualmente disoccupato. L’algerino, che ha 20 anni, ha avuto la peggio durante la rissa e per questo è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Iglesias con un’ambulanza del 118.

Mentre veniva medicato, il giovane ha tentato di fuggire: ha colpito al petto con diversi pugni e ferito alla mano uno dei carabinieri, ma non è andato lontano. Gli altri carabinieri l’anno inseguito e bloccato poco dopo.

Completate le cure, l’arrestato è stato portato in camera di sicurezza e trattenuto in attesa del trasferimento in Tribunale a Cagliari. Nel processo con rito direttissimo gli saranno contestate le accuse di rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Mercoledì, 22 febbraio 2023