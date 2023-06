Rissa a Iglesias per i bisogni del cane: un ragazzo colpito da una martellata grave all'ospedale

Sono due le persone finite in ospedale a Iglesias in seguito ad una lite condominiale scoppiata per futili motivi in strada. Tutto sarebbe partito per colpa di un uomo che fa fare i bisogni al proprio cane vicino all’ingresso del palazzo. Alla discussione finita in zuffa avrebbero partecipato almeno in cinque e tra loro ci sarebbe stata anche una ragazza. È spuntato anche un martello, utilizzato da uno dei partecipanti alla rissa, col quale ha colpito uno dei giovani presenti. Qualcuno avrebbe anche realizzato dei filmati, finiti in alcune chat WhatsApp. La polizia mantiene stretto riserbo sulle indagini.

I feriti non sono in pericolo di vita.